Sven Kums zet voet naast Lionel Messi om opmerkelijke reden

Sven Kums, 35 en nog steeds vaste waarde bij KAA Gent. Het JPL-icoon zette zijn voet zelfs naast Lionel Messi afgelopen seizoen.

Want als we naar de top drie kijken qua speelminuten van spelers met zijn leeftijd in Europa, zien we dat hij naast Nicolas Otamendi en Lionel Messi komt te staan. Een indrukwekkende statistiek.

Kums is hiermee de veldspeler van zijn leeftijd met het derde meeste minuten in Europa. De Gent-middenvelder speelde zo'n 4.480 minuten. "Het betekent dat ik fysiek nog in orde ben, hè. Veel ontzeg ik me daar niet voor. Vroeger meer dan nu", vertelde Kums bij Het Nieuwsblad.

"Ik ga gewoon tijdig slapen, en uitgaan deed ik zelden. Bovendien ben ik een diesel. Ik heb veel wedstrijden nodig om een goed niveau te halen. Zoals ik ook liever geen trainingen mis. Anders vrees ik dat ik fysiek snel achteruitga."

De trainingen van Hein Vanhaezebrouck zijn dan ook niet om mee te lachen. "De voorbereidingen van onze coach zijn berucht – noem ze gerust zwaar - maar ik heb dat net nodig. Mocht ik ergens zijn waar net wat minder wordt getraind, dan zou het sneller bergaf kunnen gaan met de conditie."