Wouter Vrancken doet opvallende uitspraak over Club Brugge met oog op topper

Donderdagavond zal KRC Genk op bezoek gaan bij Club Brugge. Wouter Vrancken had nog wat te zeggen over zijn tegenstander met het oog op deze topper.

Ondanks de brede spelerskern van KRC Genk en andere topclubs in België, voert de Genk-coach de druk wat op voor Ronny Deila met een opvallende uitspraak.

"Omdat Club op papier misschien wel de sterkste spelerskern van het land heeft. Club speelt nu zoals Standard dat deed in het eerste gedeelte van vorig seizoen. Die principes zijn heel goed herkenbaar", vertelde Vrancken volgens Het Belang van Limburg.

De man aan het roer bij Racing Genk ziet ook dat zijn ploeg het aanvallend beter doet in uitwedstrijden. “We zijn uit efficiënter dan thuis. Dat heeft natuurlijk te maken met de grotere ruimtes, die je op bepaalde momenten krijgt op verplaatsing. Maar dat zegt niet alles, als het op bepaalde momenten even mee of tegen zit kan dat ook een groot verschil maken.”