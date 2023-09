50 goals voor Onuachu? "Zoveel goals zal hij scoren in de Turkse competitie"

Paul Onuachu heeft zijn start niet gemist in Turkije. Hij scoorde twee keer in evenveel wedstrijden.

Het was een uitzinnige sfeer toen Paul Onuachu in Turkije arriveerde. En de fans hebben al meteen waar voor hun geld gekregen van de ex-speler van KRC Genk. Dat heeft ook Fuat Capa gezien. Hij was elf jaar trainer in Turkije en volgt de competitie nog van heel dichtbij op. De start van Onuachu was in ieder geval zoals het moest zijn.

“Hij is er perfect begonnen”, oordeelt Capa bij Het Belang van Limburg. “Ik heb zijn beide wedstrijden gezien. Bij zijn debuut thuis tegen Besiktas maakte hij - met het hoofd - al meteen zijn eerste doelpunt. Tegen Hatayspor scoorde hij opnieuw en gaf hij ook nog eens een assist.”

En dan moet de beste Onuachu nog altijd komen. “Je merkt wel dat hij sinds januari amper gespeeld heeft. Hij is niet fit genoeg en kan het nog niet aan om 90 minuten lang te spelen. De voorbije twee weken startte hij wel, maar moest hij telkens vervangen worden.”

De verwachtingen zijn dan ook dat Onuachu bij Trabzonspor helemaal zal ontketenen. “We weten allemaal dat hij een goede spits is, die straffe statistieken kan laten optekenen. Dat hij vijftig goals zal maken, durf ik niet te voorspellen. Maar ik zie hem wel twintig keer scoren. Onuachu past goed in de Turkse competitie.”