Birger Verstraete zegt waar hij zat toen Antwerp kampioen werd en met wie hij nog contact heeft

Birger Verstraete vertrok tijdens de zomermercato bij Royal Antwerp FC. Hij was al een tijdje speler op overschot.

Birger Verstraete kreeg bij de komst van Mark van Bommel te horen dat de club geen plannen meer met hem had. Hij vertrok deze zomer naar het Griekse Aris Thessaloniki.

De middenvelder maakte geen deel uit van The Great Old vorig seizoen, hij werd uitgeleend aan KV Mechelen. Toch volgde hij de prestaties tot het einde op.

“Ik ben niet rancuneus, verre van”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Tijdens de titelmatch in Genk was ik met Geoffry Hairemans en Tuur Dierckx in een busje op weg naar ons vakantiehuis in Marbella. Toen Toby in de 94ste minuut die bal binnenschoot, zijn we uit ons dak gegaan. Ik gun Antwerp alle succes.”

Toch onderhoudt hij geen contacten meer met zijn ex-ploegmaten. “Weinig. Uit het oog uit het hart, zeggen ze. Dat geldt ook voor de voetbalwereld. Ikzelf ben ook geen held in het onderhouden van connecties.”

Al zijn er ook uitzonderingen. “Radja Nainggolan hoor ik nog iedere dag. En Björn Engels is een jeugdvriend van mij. Vanaf ons 13de zaten we samen in de klas. We hebben ook alle jeugdreeksen bij Club Brugge samen doorlopen.”