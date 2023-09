Gent gekomen voor een punt? "We speelden om te winnen, zoals altijd"

De Buffalo's blijven ook na 8 speeldagen fiere leider van de Jupiler Pro League. En op dat vlak heiligt het doel de middelen.

Want de middelen om niet te verliezen op het veld van Antwerp waren heel defensief. Al probeert middenvelder Julien De Sart zich er wel uit te praten. "We speelden om te winnen, zoals altijd. Maar het wedstrijdplan was gewoonweg anders dan normaal", is zijn excuus voor de camera van Eleven Sports.

"De bus geparkeerd"

Ook Malick Fofana is van dezelfde mening. "We stappen nog altijd liever met drie punten van het veld dan met één", klinkt het. Al draait de 18-jarige youngster even later wel zijn kar. "We moeten tevreden zijn met het punt want we hebben ook wel een beetje de bus geparkeerd. Het is niet evident om hier iets te rapen maar nu stappen we toch tevreden de bus opnieuw op richting Gent", vertelde hij na de match.

Fofana mocht tegen Antwerp loskomen van zijn flank en wat meer vanuit het middenveld acteren, een rol die hij met glans vervulde. "Maar nu ben ik wel dood", lacht hij. "Met het lage blok hebben we geprobeerd om de eigen vermoeidheid op te vangen maar er is wel stevig gewerkt op verdedigend vlak."

"Fofana was de beste man op het veld"

Dat Fofana één van de uitblinkers was bij Gent beaamt ook zijn trainer Hein Vanhaezebrouck. "Hij was zelfs de beste man bij ons. Voor de eerste keer doet hij het echt goed in en andere rol en dat op zijn leeftijd", besluit hij de lofzang.