Ook spelers RWDM en Union doen mee met speciale actie tegen Pro League: "Voor de fans"

Er is al veel geschreven over het aanvangsuur van de Brusselse derby tussen RWDM en Union SG. Beide supportersclans boycotten de wedstrijd. En ook de spelers liepen met een duidelijke boodschap het veld op.

Om 18u30 en met een buscombi voor de bezoekers uit Sint-Gillis? Een Zwanze Derby met heel veel commotie en veel gelobby vooraf. Maar het mocht allemaal niet baten, want de wedstrijd ging gewoon op het geplande uur door.

Maar dat ze er in de bestuurskamers ook niet blij mee waren, werd duidelijk voor de aftrap. Beide ploegen kwamen met een speciale t-shirt het veld op: "Ceci n'est pas une heure pour un derby", stond erop te lezen. "Dit is geen uur voor een derby. Voor de fans!"

De harde kern van RWDM plande pas tijdens de rust binnen te komen, die van Union zijn helemaal weggebleven. In de tribune hing ook nog een spandoek: "We komen eraan, we zitten nog in de file."

© photonews