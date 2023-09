Cercle Brugge ziet één van zijn voormalige spelers langer onder de vleugels van Vincent Kompany blijven

Het Burnley van Vincent Kompany heeft heel wat spelers in de rangen met een verleden in de Jupiler Pro League. Eén van hen is al zeker van een langer verblijf.

Burnley kwam met goed nieuws naar buiten. De Braziliaanse back, Vitinho, heeft een nieuw contract getekend bij de club van Vincent Kompany. Vitinho tekende bij tot medio 2027. Een teken van geloof in de kwaliteiten van de back. Tegen Newcastle zal hij dit weekend echter niet spelen. Hij staat namelijk aan de kant met een knieblessure. Vitinho kwam wel 90 minuten in actie op de openingsspeeldag tegen Manchester City. Vorig seizoen was hij met 43 wedstrijden op de teller één van de sterkhouders bij Burnley. Vitinho speelde van de zomer van 2018 tot en met de zomer van 2022 voor Cercle Brugge. Hij kwam tot 75 wedstrijden waarin hij tweemaal tot scoren kwam en drie assists gaf.