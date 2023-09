Felice Mazzu weet waarom Union SG het zo lang volhoudt aan de top

Zondagmiddag zal Charleroi het opnemen tegen Union SG. De troepen van Felice Mazzu zijn klaar voor de clash.

Mazzu weet dat het belangrijk wordt om er een stevige uitdaging van te maken voor de Brusselaars. "Het is duidelijk dat het tegen zo'n ploeg, die voor de titel speelt, belangrijk is om fysieke en mentale intensiteit te tonen", vertelde hij aan RTBF.

Hij weet ook waarom Union het zo lang volhoudt aan de top. "Er zijn behoorlijk wat nieuwe spelers, maar de ruggengraat is er nog steeds. Waarom winnen ze en houden ze dit niveau vast? Simpelweg omdat het management goed werkt en met veel geld, dat moeten we niet vergeten."

"Ze worden geholpen door buitenlandse investeerders die de middelen hebben. Ze zijn erin geslaagd om één of twee spelers te verkopen, dus ze hebben financiële middelen. Als dat het geval is, is het makkelijker om spelers van topkwaliteit aan te trekken", besluit Mazzu.