Franky Van Der Elst erg lovend over zomeraanwinst Union

Union SG won donderdag met het kleinste verschil van RWDM. Franky Van Der Elst ziet alvast één speler die een erg goede indruk maakt.

Zo is Van Der Elst erg lovend over Mohamed Amoura. "Die snelheid, die dreiging... De zenuwachtigheid die hij veroorzaakt bij de tegenstander is opvallend. Samen met Nilsson vormt hij een vervelend duo om tegen te spelen. Nilsson is slungelachtig, maar slim en heeft behoorlijk goeie voeten. Ik vergelijk ze met Koller en Radzinski. Dan heb ik het over profielen, niet over kwaliteit. "

"Tegen RWDM maakt Amoura ook een afgekeurde goal met buitenkant rechts, waarvan je denkt: 'Had je die niet met links moeten nemen?'. Hij gaat te veel voor eigen succes", ging hij verder bij het Nieuwsblad.

Volgens de ex-Rode Duivel is er nog ruimte voor verbetering maar ziet het er erg goed uit. "Blessin zei ook dat er nog werk aan is. Bij Lugano had hij nog niet zoveel gespeeld hé, daar was hij vooral invaller. Maar als hij dit al toont terwijl hij aan het aanpassen is, is dat veelbelovend."