Charles Vanhoutte verklaart hoe Union Sporting Charleroi op de knieën kreeg: "Daar maken we het verschil!"

Charles Vanhoutte was één van de sterkhouders bij Union deze zondag. Hij legde uit hoe ze Sporting Charleroi op de knieën kregen.

Stilstaande fases waren de sleutel bij Union deze zondag. Alledrie hun doelpunten vielen op een stilstaande fase en Sporting Charleroi stond erbij en keer ernaar.

"Het was een moeizaam begin van de match", bekende Charles Vanhoutte. "We kwamen dan wel op voorsprong en we stonden zeker niet slecht. We hadden het beter moeten uitspelen op transitie. Charleroi doet dit wel. Op stilstaande fases maken we dan wel het verschil.

Met het oog op de wedstrijd van komende donderdag had Union een aantal wissels doorgevoerd. Dit zorgde ervoor dat het even zoeken was naar elkaar in de beginfase van de wedstrijd. "Ik denk dat feitelijk niet", vertelde Vanhoutte. "Het was eerder een feit dat ze ons goed hadden bestudeerd en goed vastzetten. We moesten gewoon op zoek gaan naar de ruimte die er wel was. We hebben de wedstrijd volwassen uitgespeeld en verdiende de drie punten".