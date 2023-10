Soms nog stuntelig, maar Anderlecht rekent wel op hem: "Heel zeldzaam om dat te zien bij man met zijn kwaliteiten"

Anderlecht zonder Kasper Dolberg, dat scheelt toch een slok op een borrel. Aangezien Brian Riemer telkens met één spits speelt, moest Luis Vazquez wachten op een echte kans. Die kreeg hij tegen Eupen en greep die ook (half).

Vazquez downg Paeshuyse tot een own goal en scoorde zelf de geruststellende derde treffer na mistasten van de verdediging. "Dat is een echte spits", vertelde Anders Dreyer daarover. "Die is altijd klaar als de verdediger in de fout gaat en maakt het dan af."

De Argentijn ligt goed in de groep, al spreekt hij amper Engels. "Je moet niet veel vertellen als je voetbalt", aldus Dreyer met een knipoog. "Er zijn in de groep genoeg jongens die Spaans spreken en kunnen helpen."

"We begrijpen hem niet altijd, maar hij is heel grappig", voegde Louis Patris daaraan toe. "'t Is een goedlachse jongen die zich goed integreert. En op training laat hij zien dat hij over veel kwaliteiten beschikt."

Vazquez doet het fantastisch, elke dag

Brian Riemer was alvast tevreden dat hij zijn eerste goal maakte. "Of misschien twee, ik ben nog altijd niet zeker", glimlachte de Deen. "Voor elke spits is het belangrijk om te scoren."

Soms lijkt hij houterig en zijn afwerking liet bij momenten echt te wensen over, maar volgens Riemer komt dat allemaal wel goed. "Hij doet het fantastisch. Het is heel zeldzaam om een jongen met zijn kwaliteiten zo hard te zien werken. Elke dag laat hij dat zien op training. Dat hij nu scoort, is heel goed, want hij miste al een paar grote kansen op grote momenten. Maar hij gelooft in zichzelf."