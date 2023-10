Dessel Sport rouwt om supporter van Club Brugge die overleed na match tegen Genk

Vrijdagochtend kwam Koen Van Accom uit Geel om het leven bij een verkeersongeval. Hij was toen op weg naar huis, na de match tussen Club Brugge en KRC Genk.

De fervente supporter van Club Brugge had de inhaalwedstrijd van Club Brugge tegen KRC Genk bijgewoond. Om 1.30 uur vrijdagochtend liep het echter fout toen hij terug naar huis ging.

Op het op- en afrittencomplex van de E34 in Zoersel week de auto van de rijbaan af en botste tegen de vangrails van de brug. De 42-jarige man uit Geel, die als passagier in de auto zat, overleefde de klap niet.

Twee andere inzittenden werden naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt vermoed dat de chauffeur in slaap gevallen is, zo meldt Gazet van Antwerpen.

De overleden Clubsupporter was ook teamafgevaardigde bij de U14 van Dessel Sport en daar is het nieuws van het overlijden ingeslagen als een bom.

“Makker, ik kan het nog steeds niet vatten. Vol ongeloof, zo onwezenlijk, zo plots, zo oneerlijk”, zegt een goede vriend van Koen Van Accom op sociale media.

“We zeggen soms 'amai, dat was een leuke avond', maar op dat moment is dat gewoon iets evidents. Wanneer je weet dat dit niet meer kan, pas dan besef je meer dan eens wat vriendschap betekent en blijven alleen de mooie herinneringen over om te koesteren.”