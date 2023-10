Zeer verrassende onthulling over de komst van Kasper Schmeichel en de zaak van Maxime Dupé bij Anderlecht

Maxime Dupé lijkt een beetje aan de kant geschoven te worden bij Anderlecht. Nu kwam het nieuws naar buiten dat Dupé evengoed de club had kunnen verlaten.

Frank Boeckx kwam met die onthulling. Hij is voormalig doelman en keeperstrainer bij Sporting Anderlecht, en verliet de club vorig seizoen om persoonlijke redenen. Boeckx beweert in de podcast '4-0', van Het Laatste Nieuws, dat Maxime Dupé Anderlecht deze zomer had kunnen verlaten.

"Ik kan je vertellen dat er gesprekken waren over een ruil die Maxime Dupé naar OGC Nice zou hebben gestuurd om Schmeichel te vervangen, maar Anderlecht weigerde", zegt Frank Boeckx, die ervan overtuigd is dat Schmeichel kwam om zich voor te bereiden op Euro 2024, met gegarandeerde speeltijd.

Als hij voor Nice had getekend, had Maxime Dupé concurrentie gekregen van Marcin Bulka, het Poolse wonderkind dat Schmeichel destijds op de bank zette. Ook niet per se een winnaar.