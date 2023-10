Goed nieuws voor Union SG en KAA Gent: Cijfers bewijzen wat 'zwakke' competitiestart kan doen

De Jupiler Pro League telt momenteel twee leiders. Union SG en KAA Gent voeren het klassement aan.

Met 19 punten van de 27 die er kunnen gehaald worden zijn Union SG en KAA Gent de fiere leiders in de Jupiler Pro League. Al zijn dat eigenlijk geen cijfers om fier op te zijn.

Van alle ploegen die momenteel in de top zes staan en dus meespelen in play-off 1 wisten er maar drie de helft van hun wedstrijden te winnen: Union SG, KAA Gent en RSC Anderlecht. Club Brugge, Antwerp en Genk slaagden daar niet in.

Club Brugge begon in het seizoen 2021-2022 met 19 op 27 aan het seizoen en in de competitie van 2020-2021 zelfs maar met 18 punten. Toch werd het twee keer kampioen.

En dus mogen ze bij Union SG en KAA Gent wel degelijk hopen dat een landstitel mogelijk is, ook al zijn ze zelf helemaal niet overtuigd van de competitiestart die ze maakten.

Het zal er voor heel wat ploegen op aan komen om zo snel mogelijk te stoppen met een gelijkspel te pakken, want die trekken het puntensaldo sterk naar beneden. En dan hebben we het nog eens niet over goed voetbal brengen...