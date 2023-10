Dimitri De Condé spreekt klare taal bij Genk: "Dat zou pas een drama geweest zijn"

KRC Genk begon bijzonder moeizaam aan het seizoen. En ook nu loopt het nog altijd niet zoals het zou moeten lopen.

De Europese uitschakeling in de Champions League en de Europa League waren bijzonder pijnlijk, maar ook in de Jupiler Pro League loopt het nog altijd niet zoals de Limburgers het zelf heel graag zouden zien.

“We zijn beter dan die zesde plaats in het klassement doet vermoeden”, zegt Head of Football Dimitri De Condé aan Het Laatste Nieuws. “Nog niet constant genoeg, maar de stijgende lijn is er wel. Er is eenheid en beleving in en rond de club. Dat gevoel is voor mij op dit moment een belangrijkere maatstaf dan de statistieken, al moeten die nu natuurlijk wel volgen.”

Veel tegengoals en gelijke spelen, het is niet bevorderlijk voor het resultaat. “Het was de laatste matchen niet efficiënt genoeg, dat is een realiteit en moet weer beter. Ik panikeer niet omdat het een paar keer minder is, net zomin ik op de tafel zal springen als we vier keer op rij winnen.”

Ook Europees loopt het allemaal heel erg moeizaam, al maken die matchen het precies ook niet gemakkelijker. “Op 48 uur moet je schakelen, tegen tegenstanders die een hele week enkel met die wedstrijd tegen Genk zijn bezig geweest. Anderzijds heeft deze groep echt Europees voetbal nodig, zeker met de concurrentie die er nu is. Géén Europees voetbal spelen met deze kern was pas een drama geweest.”