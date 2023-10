In Noorwegen kennen ze Club-coach Ronny Deila door en door: "Dan is hij op zijn best"

In de Conference League neemt Club Brugge het op tegen het Noorse FK Bodø/Glimt. Club-coach Ronny Deila keer terug naar zijn geboorteland Noorwegen waar het voor hem allemaal begon.

In Noorwegen is Ronnny Deila geen onbekende naam. Tussen 2008 en 2014 trainde hij de Noorse club Strømsgodset IF. Bij deze club stond hij maar liefst 206 wedstrijden aan het roer. Na een tussenstop bij Celtic belandde de 48-jarige coach opnieuw in Noorwegen. Van 2016 tot 2020 trainde hij Vålerenga IF.

Het Laatste Nieuws interviewde Haakon Lunov. Hij was de vaste assistent van Deila bij Strømgodset, Celtic en Vålerenga. Lunov had mooie woorden over voor Deila: “Als de dingen een beetje shaky worden, dan pas zie je de kracht en sterktes van Ronny.”

“Dan is hij op zijn best. Hij luistert naar de groep, laat alles bezinken en gaat ermee aan de slag. Ronny heeft in zijn trainerscarrière veel gevechten moeten voeren, maar hij is altijd teruggekomen”, vult Lunov aan.