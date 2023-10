Mignolet heeft belangrijke tip voor doelman Moris van Union SG

Union SG speelt vanavond tegen Liverpool. Simon Mignolet heeft de nodige raad voor zijn collega Anthony Moris.

Vooraleer Simon Mignolet de kleuren van Club Brugge kwam verdedigen speelde de ex-Rode Duivel voor Liverpool, vanavond de tegenstander van Union SG in de Europa League.

De doelman van blauwzwart heeft alvast een belangrijke tip voor Moris. “Hij moet zeker de Kop groeten voor hij in doel gaat staan. Anders zal er een hele wedstrijd hoongelach in zijn richting klinken. De sfeer kan er echt een heksenketel zijn die kant. Zeker de eerste keer is het impressionant en ben je onder de indruk”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Na al die jaren bij Liverpool was Mignolet eraan gewend, maar hij herinnert nog heel goed het moment toen hij de eerste keer met Sunderland op bezoek kwam bij Liverpool.

“Ik had van onze keeperstrainer dezelfde tip gekregen als de raad die ik nu aan Moris geef, maar ik wist niet wat ik moest verwachten dus liep ik met een bang hartje richting de Kop. Ik klapte bedeesd in mijn handen. Gelukkig werd ik daarna meteen door 50.000 fans toegeklapt en het was bovendien gemeend.”