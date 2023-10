Analist weet wie hij zou thuis laten om Vermeeren bij de Rode Duivels te krijgen: "Hij verdient het meer"

Deze middag maakt Domenico Tedesco zijn selectie voor de Rode Duivels bekend. De vraag is of hij nog langer langs Arthur Vermeeren kan? De middenvelder toont wekelijks een sterkhouder te zijn bij Antwerp, ook in Europa. Franky Van der Elst zou hem er bijnemen en Youri Tielemans thuis laten.

Tegen Shakthar speelde Vermeeren nog een indrukwekkende eerste helft, bekroond met twee assists. “Vermeeren is zeker international-waardig”, zegt Van der Elst in Het Nieuwsblad. “In december vorig jaar zei ik dat het te pril was, maar intussen heeft hij bijna vijftig matchen op zijn teller staan." In die vijftig matchen liet hij zijn kwaliteiten meer dan zien. "Van mij mag hij in het rijtje van Scifo, Kompany en andere Vanden Borres komen, die op hun achttiende of zelfs jonger debuteerden. Tedesco heeft Aster Vranckx ook al een kans gegeven, dus dan kan het zéker." Dat betekent wel dat er een andere middenvelder niet geselecteerd moet worden en Van der Elst hoeft niet lang te zoeken naar wie. "De plaatsjes zijn natuurlijk duur, maar je kan niet zeggen dat Youri Tielemans momenteel de pannen van het dak speelt. Hij zit bij Aston Villa zelfs wekelijks op de bank. Vermeeren zou zijn plek kunnen innemen. Hij verdient het meer."