Defour zegt waarom prestaties van Anderlecht hem wel of niet verrassen en haalt tumult en factor Paul Van Himst aan

Steven Defour mag nog een keer Anderlecht partij geven. Zijn ex-club die zaterdag Paul Van Himst wil eren met een overwinning. Aan Defour en zijn spelers om dat feestje te proberen vergallen.

Anderlecht vat de ontmoeting met zijn oude rivaal aan als nummer 3 in de rangschikking. Verrast Defour dat? "Ja en neen. De kwaliteit is er absoluut. Het is langs de andere kant niet altijd met goed voetbal, maar ze pakken wel vaak de punten. Wij gaan weer proberen onze mentaliteit en energie naar het Lotto Park te brengen."

Vertrouwen is er langs Mechelse zijde ook wel, want in de duels met de topteams kwam KVM steeds stevig voor de dag. "Het zegt iets over de manier waarop we aan het werken zijn dat we door topploegen niet zijn weggespeeld."

Anderlecht en KVM slikten evenveel tegengoals

Ook opvallend: Anderlecht en KV hebben evenveel doelpunten geslikt. RSCA scoorde er drie meer en dat zorgt dus ook meteen voor een heel verschil in het klassement. "Het is een kwestie van details hoe dat verschil in aantal punten tot stand komt. Al vind ik dat de puntenkloof nog heel klein is."

Vorig seizoen ging Mechelen voor het eerst in jaren winnen in Anderlecht. Paars-wit miste de play-offs en dat veroorzaakte onrust en woede. "Dat zijn niet onze zaken. Wij hebben daar gewonnen en wat rond het stadion gebeurde interesseerde ons niet. We houden ons niet bezig met dingen die niet in onze macht liggen."

Leuke sfeer verwacht in Anderlecht

Zaterdag zal het wellicht niet zo'n vaart lopen. Integendeel, een uitverkocht Lotto Park wil Paul Van Himst in de bloemetjes zetten. "Het is leuk voetballen in zo'n sfeer. Zij zullen gemotiveerd zijn, met die retrotruitjes ter ere van Van Himst en alles wat errond gebeurt. Het is aan ons om rustig te blijven en daar iets tegenover te zetten."