Eddy Snelders begrijpt Tedesco niet: "Als coach moet je correct zijn"

Als er één naam was die in de selectie van bondscoach Tedesco verwacht werd was dat Arthur Vermeeren. De youngster van Antwerp is er echter niet bij.

Eddy Snelders maakte al voor de bekendmaking van de selectie duidelijk dat Arthur Vermeeren meer dan ooit zijn selectie voor de Rode Duivels verdiend heeft.

“Ik vond het al verrassend dat Vermeeren er in september niet bij was, maar nu kan Tedesco echt niet meer om hem heen”, zegt hij bij Het Nieuwsblad. “Als coach moet je correct zijn. Je moet geen spelers beschermen, je moet de spelers selecteren die het best presteren.”

En wie zit er wel in de selectie? Youri Tielemans. “Tielemans hoort daar op dit moment zeker niet bij. Zijn goeie interlands zijn in de laatste jaren ook op één hand te tellen. Het is jammer voor hem, want het is een goeie jongen, maar de nationale ploeg is geen liefdadigheidsinstelling.”

Snelders blijft erbij dat Vermeeren erbij moest zijn. “Hetzelfde verhaal voor Leander Dendoncker, die nog mínder minuten maakt bij Villa. De keuze voor Vermeeren is in mijn ogen makkelijk.”