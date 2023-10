Boskamp had niet Vermeeren of Keita opgeroepen: "Zonde, het zal er nooit van komen"

Er was gisteren veel te doen over de niet-selectie van Arthur Vermeeren bij de Rode Duivels. Domenico Tedesco riep Mandela Keita op. Maar eigenlijk zou Johan Boskamp het met geen van beiden eens geweest zijn, want hij had een derde keuze achter de hand.

Boskamp is een fan van Bryan Heynen en steekt dat ook niet onder stoelen of banken. "Ik weet niet wat hij nog meer moet doen om een selectie te verdienen. Kijk maar naar het verschil tussen Genk met of zonder hem. Da's dag en nacht verschil", klinkt het in HBvL. "Maar als hij nu ook voorbijgestoken wordt door Keita, dan vrees ik dat het er nooit meer van gaat komen. Zonde!" Tedesco legde uit dat hij meer kracht nodig had. “Alsof Onana en Mangala twee opdondertjes zijn? Heynen zou naast kracht net wat meer voetballend vermogen kunnen toevoegen. Ik vind het een vreemde uitleg.” En Boskamp had nog een speler erbij gepakt. "Zinho Vanheusden. Hij heeft dit seizoen nog geen minuut gemist bij Standard en zit al dicht bij zijn oude niveau. Achterin was het in de vorige interlands heus niet altijd hosanna bij de Rode Duivels. Zinho zou daar op termijn wel eens de oplossing voor kunnen zijn."