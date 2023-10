Standard-coach Carl Hoefkens weet hoe hij tegen Club Brugge kan winnen

Carl Hoefkens kijkt zondag zijn ex-club Club Brugge in de ogen. Hetzelfde geldt voor Ronny Deila en Standard. Die eerste blikte al even vooruit op het speciale duel.

Carl Hoefkens vierde zijn 45e verjaardag afgelopen vrijdag. Zijn mooiste cadeau is gemakkelijk te raden. "Dat is een retorische vraag. Ik hoop vooral dat we na de wedstrijd kunnen zeggen dat we het resultaat en onze punten verdienen. Dat zou mijn mooiste cadeau zijn."

Hoewel we enkele weken geleden een onevenwichtige ontmoeting verwachtten, lijken de kaarten nu goed geschud. Club Brugge presteert al enkele wedstrijden niet op zijn best, terwijl Standard eindelijk op niveau lijkt te zijn gekomen.

"Ik ben geen fan van gegevens en statistieken, maar we staan tweede als je naar de laatste vijf wedstrijden kijkt, met de op één na beste verdediging. We kunnen zien dat het team elke week groeit, dat is het belangrijkste voor mij. In Leuven was het de eerste keer dat we een moeilijke periode doormaakten en dat we de oplossing vonden met spelers die het verschil kunnen maken," vervolgt Carl Hoefkens.

© photonews

De Rouches, die zaterdag in OHL speelden, hebben meer rust gehad dan Brugge, dat donderdagavond in Noorwegen won bij Bodo/Glimt. "Ik denk niet dat dat een voordeel is voor ons. Ze hebben deze week zeker gespeeld, maar ze wonnen en dat kan ze vertrouwen geven", analyseerde de Luikse nummer 1.

De komende wedstrijden zullen erg zwaar zijn voor Standard, te beginnen met Club Brugge dit weekend. Hoefkens liet wel verstaan dat hij weet wat hij verwacht van zijn spelers, en hoe ze tegen zulke clubs moeten winnen.

"Daarom heb ik niet te veel gesproken over de wedstrijd in Leuven. De komende wedstrijden zullen heel anders zijn. Het is belangrijk voor mijn spelers om agressief te zijn met de bal, we moeten de wil hebben om pijn te doen in het laatste derde. En als er momenten zijn om de tegenstander af te straffen, moeten we fris zijn om te scoren," hoopt Carl Hoefkens.