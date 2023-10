Vormer wil misverstand over Noa Lang uit de wereld helpen: "Hij heeft natuurlijk een grote bek, maar..."

Noa Lang heeft er geen gras over laten groeien. In een mum van tijd is hij een publiekslieveling geworden bij PSV. In België werd hij al vaak eens aangesproken over zijn capriolen of zijn uitspraken, maar in Nederland aanvaarden ze hem gewoon. Niet verwonderlijk, vindt Ruud Vormer.

Vormer deelde de kleedkamer met Lang en kent hem door en door. “Die kleine heeft veel kwaliteiten. In Brugge heeft hij echt stappen gezet in zijn mentaliteit en qua meeverdedigen. Hij is een stuk volwassener geworden", zegt hij in Het Nieuwsblad. "In België moesten ze eerst wel even aan hem wennen, want hij heeft natuurlijk altijd meteen een grote bek. Maar hij ging al heel snel presteren en dan word je ook geaccepteerd." Bij PSV maken ze geen problemen van zijn attitude of het feit dat hij een rapnummer uitbracht. "Die jongen is heel toegewijd aan zijn sport, maar vindt muziek maken ook leuk. Hij heeft ook een klein hartje. Die kleine is een hartstikke lieve jongen. In Brugge kwam hij veel bij ons over de vloer. Dan ging hij spelen met de kinderen en de hond.