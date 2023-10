Ekkelenkamp blijft gefrustreerd achter ondanks overwinning: "Dat is enorm klote"

Eindelijk nog eens een overwinning voor Antwerp. Maar bij Jurgen Ekkelenkamp blijft er nog iets knagen.

Dat er gewonnen werd van Eupen voelt in en rond het Bosuilstadion aan als een opluchting, zeker na de drie gelijke spelen in de competitie en twee nederlagen in de Champions League. "Eindelijk", vertelt Jurgen Ekkelenkamp na de partij. "We hebben er hard voor gewerkt."

"Die drie punten doen deugd. Al is het wel jammer dat er nu een interlandbreak volgt, anders kan je in die flow komen. Die 0-0 driemaal op rij was enorm frustrerend. Gelukkig wordt ons harde werk beloond."

Omhelzing met Janssen

Opvallend beeld bij de 3-1. Vincent Janssen ging na de VAR-check meteen naar zijn landgenoot om hem stevig vast te pakken. "Maar die assist komt toch niet achter mijn naam omdat het een own goal is. Janssen weet dat ik baal omdat ik mijn rendement te laag vind", is Ekkelenkamp streng voor zichzelf.

Na 9 wedstrijden heeft Ekkelenkamp 1 doelpunt en 0 assists. "Vandaag had ik nog enkele kansen maar ik haal er zelfs geen assist uit, dat is wel klote", blijft Ekkelenkamp gefrustreerd achter.