Ex-scheidsrechter velt duidelijk oordeel over afgekeurde goal van KV Kortrijk

Vijf minuten voor tijd scoorde Kadri een knappe goal voor KV Kortrijk. Al werd dat doelpunt afgekeurd voor buitenspel.

Het was een mooi doelpunt van de Kerels, maar het doelpunt werd afgekeurd, tot grote frustratie van KV Kortrijk én Glen De Boeck.

De coach van de West-Vlamingen spaarde zijn kritiek achteraf niet voor scheidsrechter Verboomen. Ex-scheidsrechter Tim Pots velt zijn oordeel over de situatie.

“Er ontstaat een nieuwe fase als een speler de bal bewust speelt, onder controle heeft en dan verliest”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws. “Dat is hier niet het geval, want Westerlo-verdediger Tagir krijgt de bal tegen zich aangetrapt en had hem dus niet onder controle.”

De redenering die De Boeck de wereld instuurde is volgens Pots volledig verkeerd. “De Boeck verwijst naar de slechte controle van Stassin, maar die was uit evenwicht en raakt de bal heel licht. Ook dat is geen controle over de bal. Het doelpunt afkeuren, was de enige juiste beslissing.”

Door de 1-0-nederlaag op Westerlo is KV Kortrijk opnieuw alleen hekkensluiter in de Jupiler Pro League. Het heeft vijf punten, Westerlo heeft er eentje meer.