Zorgde Gentse spits voor eigen bevrijding? "Helpt als ik meer dan een kwartier mag spelen"

Is Tarik 'Tita Tovenaar' Tissoudali nu echt vertrokken? Na een aantal invalbeurten in het begin van het seizoen kreeg hij tegen Maccabi Tel Aviv andermaal een basisplaats. En hij bedankte voor het vertrouwen met twee doelpunten.

"Goals zijn altijd belangrijk voor een aanvaller, dus ik ben blij voor hem. Hij was heel aanwezig in de tweede helft, dat is wat ik verlang van mijn spitsen", aldus Hein Vanhaezebrouck over Tarik Tissoudali. "Maar het moet nu ook niet enkel over hem gaan, ook al loopt hij nu in de kijker."

"Het is ook jammer voor Gift Orban dat hij niet scoort, want dat zou hem ook deugd gedaan hebben. Het zat wat tegen, want hij heeft een neus voor doelpunten en ziet soms dingen die anderen niet zien. Hij deed heel veel dingen goed, maar koppen is niet zijn specialiteit."

© photonews

Door de blessure van Hugo Cuypers kreeg Tarik Tissoudali zijn kans, ook tegen Maccabi Tel Aviv: "Dat doet deugd en twee keer kunnen scoren doet ook zeker deugd voor het vertrouwen. Maar ik wilde vooral de drie punten pakken, belangrijk voor ons Europees verhaal."

"Ik heb geleerd van de wedstrijd tegen RWDM en zo kon ik deze keer wél scoren. Het was een fantastische pass van Julien, maar ook een goede aanname hé", kon er een lachje af bij de sympathieke aanvaller van de Buffalo's.

Bevrijding?

Die met 5 doelpunten en 3 assists stilaan echt de twijfels aan het wegspelen is: "Ik zit nu aan 70-75 procent van mijn mogelijkheden denk ik. En je kan sneller beter worden door meer te spelen, dat voel ik zelf ook wel aan."

"Met invalbeurtjes van een kwartier kom je er minder snel dan met eens 90 minuten te kunnen spelen. Dit moet me helpen richting de volgende weken", aldus nog Tarik Tissoudali. Met een nieuwe basisplaats tegen Genk om te beginnen? Hugo Cuypers is er in ieder geval nog niet bij tegen de Limburgers.

Topper šŸ†š KRC Genk incomingšŸ„ Cuypers, Nurio, Depoitre #JPL KAA Gent (@KAAGent) October 7, 2023