Referee Department: "Maar één scheidsrechter die dit weekend in de fout ging"

Het Referee Department had heel wat dubieuze fases te spreken na dit weekend. Volgens hen ging er echter maar één ref in de fout.

Heel wat werk op de plank voor het Referee Department. Bij nagenoeg alle zaken die ze aan bod lieten komen had de scheidsrechter het volgens hen bij het rechte eind, al werden bepaalde gevallen die voor discussie zorgden opnieuw niet behandeld.

Eén scheidsrechter van het voorbije weekend werd terecht gewezen voor een foute beslissing. Het gaat om ref Theophile Diskeuve die moest debuteren nadat Lawrence Visser geblesseerd forfait moest geven voor de rest van de match.

Hij gaf Makhtar Gueye tijdens Charleroi-RWDM een tweede gele kaart, terwijl duidelijk te zien was dat hij niets te verwijten viel, maar dat het ploegmaat Mboup was die hij wou kalmeren.

Diskeuve vergiste van speler, het Referee Department keurde de beslissing dan ook niet goed. Al was het ook maar weer de vraag waarom de VAR-scheids Jordy Vermeire in dit geval zijn collega niet informeerde over de juiste toedracht.