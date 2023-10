Glen De Boeck ziet nieuwkomer de ploeg verlaten bij KV Kortrijk

Maandag meldde KV Kortrijk de komst van Kristof D'Haene als assistent. Jimmy Hempte werd doorgestuurd, maar nu vertrekt er nog een assistent.

Urbain Spaenhoven werd tien dagen geleden binnengehaald als assistent van Glen De Boeck bij KV Kortrijk. De twee zaten afgelopen weekend voor het eerst samen op de bank.

Deze week kwam Kristof D’Haene erbij als assistent en werd afscheid genomen van Jimmy Hempte. Nu heeft Spaenhoven ook beslist om te vertrekken, na nog geen twee weken bij de Kerels.

“De job die Kortrijk me had aangeboden was op mijn lijf geschreven. Maar ik had een ander idee over de invulling ervan. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

“Ik koester ook geen wrok tegenover Kortrijk of Glen. Ik ben op zijn voorspraak gekomen en we hebben nog altijd een goed contact”, besloot Spaenhoven.

Volgens de krant was het de bedoeling dat Spaenhoven in Kortrijk veldtrainer zou worden, met De Boeck manager naar Engels model.

D’Haene, vorig seizoen nog aan de slag als kapitein bij KV Kortrijk, moest vorig seizoen een punt zetten achter zijn carrière als profvoetballer. Hij sukkelt met artrose aan de heup en probeerde nog even in het amateurvoetbal, maar speelde daar maar één wedstrijd mee.