UEFA maakt bekend welke landen EK's van 2028 en 2032 organiseren

De Rode Duivels zijn momenteel aan hun interlandbreak bezig, met kwalificatiewedstrijden voor het EK van volgend jaar. Dat wordt in Duitsland gespeeld.

Vandaag heeft de UEFA ook de twee volgende EK’s toegewezen. Die worden gespeeld in 2028 en 2032. Telkens zijn er twee of meer landen toegewezen.

Het Europees kampioenschap van 2028 gaat zoals verwacht naar het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) en Ierland. Ook de voorgestelde speelsteden werden bekendgemaakt. Die kan je hieronder lezen in het Twitterbericht.

Ook voor het EK van 2032 werden de gastlanden bekendgemaakt. Het Uitvoerend Comité van de Europese voetbalbond UEFA koos daar om Euro 2032 in Italië en Turkije te laten spelen.

🇬🇧➕🇮🇪 CONFIRMED: #EURO2028 will take place in the UK and Republic of Ireland!



Proposed venues include Belfast, Birmingham, Cardiff, Dublin, Glasgow, Liverpool, London (x2) Manchester and Newcastle.



Congratulations to our confirmed hosts! pic.twitter.com/elnLbjWgam