Anderlecht-jongeling kan vertrek Vermeeren bij Belgische beloften opvangen nadat hij stabiliteit vond: "Ik heb nooit getwijfeld over een nieuw contract"

De Belgische beloften spelen morgen tegen Malta met het ook op de EK-kwalificatie. In de kern van bondscoach Gill Swerts loopt alvast één man rond die afgelopen weekend vertrouwen tankte én ook vooruitzicht heeft op speelminuten/basisplaats: Mario Stroeykens.

Stroeykens is nog steeds maar 19, maar is intussen wel al aan zijn vierde seizoen in de A-kern van Anderlecht bezig. Elk seizoen verzamelde hij meer minuten en sinds vorige maand is hij nu ook belofteninternational. "Ik probeer elk jaar een betere speler te worden", aldus Stroeykens, die afgelopen weekend tegen KV Mechelen zijn eerste goal scoorde.

"Ik zit in een goeie fase, net als de club. Die laatste match reflecteerde perfect ons seizoen tot nu toe. En ja, voor mezelf deed het deugd om te scoren. Dat wil ik nu meenemen naar de nationale ploeg. Maar mijn belangrijkste doel is om de ploeg te helpen. Of dat nu 10 of 20 minuten zijn als invaller of als starter", vertelde Stroeykens.

En hij lijkt eindelijk zijn echte plaats gevonden te hebben. Net op het juiste moment, want met Mandela Keita en Arthur Vermeeren zijn er twee zekerheden op het middenveld vertrokken. "Ik voel me nu ook meer middenvelder dan aanvaller. Maar ik focus niet echt op mijn positie. Ik wil mijn kwaliteiten overal tonen."

Ik heb nooit getwijfeld om te verlengen bij Anderlecht

Onlangs verlengde hij zijn contract bij Anderlecht, maar dat sleepte wat aan. In verschilllende media werd geschreven dat Stroeykens twijfelde omwille van zijn beperkte minuten. "(grinnnikt) Ikzelf heb nooit getwijfeld. Er zijn inderdaad meerdere berichten uitgebracht in de kranten, maar mijn entourage of ikzelf hadden altijd de intentie om bij te tekenen."

"Het ging eigenlijk meer om extrasportieve zaken waardoor het wat langer duurde. Die moesten iets duidelijker worden. Maar ik denk dat het een evidentie was dat ik mijn parcours bij Anderlecht verder zette."

Om verder te groeien zal hij wel minuten nodig hebben en dus moeten afrekenen met de grootste concurrentie die er in jaren geweest is binnen de club. Zeker op het middenveld, waar hij zich nu het beste voelt.

Mijn beste positie? Op het middenveld, de positie die ik nu speel

"Het is vooral iets goeds. Er zitten heel veel kwaliteit in onze kern. Als jonge gast kan ik veel leren van die grote namen. Het zijn mannen die in toernooien gespeeld hebben waar ik later ook in wil spelen. Nu kan ik dag in, dag uit bekijken zien wat zij doen."

Er was in het verleden wel veel twijfel over wat zijn beste positie was. Aanvaller? Flankspeler? Middenvelder? "Dat een vaste positie belangrijk is, besef ik ook wel. Maar de positie waar ik nu speel, dat bevalt me heel goed. De coaches hier en bij mijn club zien dat ook. Maar als het moet kan ik ook op de flank of elders terecht. Ook dat is een pluspunt, want ik ga iets vaker kansen krijgen."