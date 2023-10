Domenico Tedesco dag voor belangrijke EK-kwalificatiewedstrijd met handen in het haar

Vrijdag zullen de Rode Duivels het in Wenen opnemen tegen Oostenrijk. Omtrent de naam van Koen Casteels zijn er nog steeds twijfels.

Zoals geweten geen Koen Casteels en ook geen Arnaud Bodart op de training van woensdag. En dus is de spoeling in doel voorlopig bijzonder dun.

Thibaut Courtois is geblesseerd, Simon Mignolet gaf eerder al aan niet meer voor de Rode Duivels te zullen uitkomen. En dus is Casteels de nieuwe nummer 1 voorlopig.

Zieke Casteels

Maar hij is momenteel nog altijd ziek en het is afwachten of hij de wedstrijd tegen Oostenrijk haalt. Bodart zou de match wel halen volgens Het Laatste Nieuws.

Met Thomas Kaminski en Matz Sels staan er nog een paar andere opties klaar. De spelers vertrekken donderdagnamiddag na de ochtendtraining naar Oostenrijk. Die training werd met argusogen gevolgd door de media. En ook op die training geen spoor van Casteels - de kans dat hij mee afreist naar Wenen wordt zo kleiner.