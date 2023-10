Antonio Nusa blijft verbazen en Haaland beseft dat hij een toekomstige wereldster naast zich heeft

Nusa lijkt samen met Erling Haaland de toekomst van de Noorse nationale ploeg te worden. De twee hebben een connectie en toonden dat gisteren ook alweer. Tegen Cyprus (0-4) was het pas zijn derde interland, maar hij zorgde toch alweer voor een assist voor de spits van Manchester City voor de 0-3.

Nusa zit nu aan één goal en vier assists in die drie interlands. Hij wordt zo als één van de grootste Europese talenten gezien. Bij Club Brugge zullen ze ook wel al te blij zijn dat hij een halfuur kon meespelen zonder problemen.

Voor zijn assist kreeg hij van Haaland een dikke knuffel. De recordman van City beseft dat hij in de toekomst er nog heel veel van de winger zal krijgen.

