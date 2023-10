Doku is heel duidelijk over waar hij wil spelen: "Zo deed ik het ook bij Anderlecht"

Jérémy Doku moet de nieuwe ster van de Rode Duivels worden. De nog steeds maar 21-jarige winger maakt elk seizoen progressie en speelt nu bij één van de grootste clubs ter wereld. En hij is ook duidelijk over waar hij wil uitgespeeld worden.

Doku werd bij Rennes regelmatig op rechts gezet, maar... "Ik speel het liefst vanop links. Daar voetbal ik al sinds ik jong ben en als een rechtsvoetige van links komt, dan is hij veel onvoorspelbaarder", gaf hij gisteren aan op zijn persconferentie.

"Je kunt dan een man passeren langs de binnen- en de buitenkant. Zo deed ik het ook bij Anderlecht. Bij Rennes leerde ik op rechts te staan, maar daar voel ik me minder comfortabel.”

Doku staat nog maar aan het begin van zijn carrière, maar heeft al een serieus cv. “Het is altijd mijn doel en ambitie geweest om dit te bereiken. Er staan een WK en een EK op mijn palmares, ik speel bij een Europese topclub… Dat is mooi, maar hier stopt het niet. Het is aan mij om nog meer uit mijn carrière te halen.”