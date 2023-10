Anderlecht blijkt net te sterk voor Beerschot

Anderlecht nam het zaterdag op tegen Beerschot in een oefenwedstrijd. De Brusselaars waren iets te sterk voor de Antwerpenaren en wonnen met 1-0.

De opstelling van Anderlecht zag er zo uit: Dupé, Patris, Lissens, Moutha-Sebtaoui, N'Diaye, Rits (C), Lonwijk, Flips, Raman, Hazard, Vazquez. Op de bank zaten; Haentjens, Angulo, Leoni, Dreyer, Ashimeru, A. Engwanda, Ure.

Beerschot gaf deze spelers minuten: Lathouwers, Doucouré, Matthys, Meisl, Tshimanga, Michez, Reyners, Nzita, Verlinden, Keita, Sanusi, Cagro, Pauwels, Weymans, Nzouango, Koshi, Alhassan.

Raman werd al vijf competitiewedstrijden niet geselecteerd bij Anderlecht. In dit vriendschappelijke duel kreeg hij opnieuw wat speeltijd.

Beerschot bracht een samenvatting van de wedstrijd op hun website. Volgens hen had Beerschot overwicht in de eerste helft, en nam Anderlecht over in de tweede helft toen er veel gewisseld werd.

"In de tweede helft werden er heel wat wissels doorgevoerd. Anderlecht kreeg weer meer vat op het spel en zocht nadrukkelijker naar een doelpunt. Zonder echt grote kansen te creëren. De doorbraak voor paars-wit kwam er uiteindelijk toch via Lucas Vazquez die met de bal aan de haal ging aan de middenlijn. Hij werd niet meer bijgehaald en werkte koel af. 1-0 was meteen de eindstand", klonk het op de website van de club.