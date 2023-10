Kevin Mirallas, technisch directeur bij Eendracht Aalst, maar bijna nog actief in de Jupiler Pro League

Kevin Mirallas is nu technisch directeur bij Eendracht Aalst. Al had hij evengoed nog op het veld kunnen staan in de Jupiler Pro League.

Met 60 wedstrijden voor de Rode Duivels en 10 doelpunten is hij lang een belangrijke schakel geweest bij de nationale ploeg. Hij kwam uit voor clubs als Lille, Antwerp, Everton en Fiorentina, maar sloot uiteindelijk zijn carrière af bij AEL Limassol in Cyprus. Al speelde hij ei zo na terug in de Jupiler Pro League.

Het afscheid

“In mei, in de laatste match, moest ik na acht minuten naar de kant omdat ik een knak hoorde aan mijn knie. Mijn meniscus. In de zomer voelde ik dat de motivatie wegebde – een teken aan de wand – en in juli besliste ik te stoppen", is Mirallas open tegenover Het Nieuwsblad.

Bijna RWDM

"Ik had nog een contract in Cyprus, kreeg wel wat voorstellen, uit Saudi-Arabië, RWDM informeerde. Maar mijn lichaam liet me de laatste jaren al voelen dat het beter was om te stoppen”, vertelde Mirallas. Hierdoor was een terugkeer naar de Belgische velden uitgesloten.

Eendracht Aalst

Al toch ook niet helemaal want momenteel is hij actief bij Eendracht Aalst als technisch directeur. "Op een lager niveau in een ambitieus project stappen, dat kan een leuke ervaring zijn. Ik ben nederig, ik besef dat veel nieuw is, dat ik fouten zal maken en wel wat te leren heb”, een bescheiden Mirallas.