OFFICIEEL: Ex-coach KAA Gent en KRC Genk kiest voor nieuw avontuur in Bundesliga

Jess Thorup, ex-coach van KAA Gent en KRC Genk kiest voor een buitenlands avontuur. Hij zal aan de slag gaan in de Bundesliga.

Jess Thorup wordt zo de nieuwe hoofdcoach van Augsburg FC. De club staat momenteel op de 15e plaats in het klassement. De Deen moet nu dus voor meer stabiliteit zorgen bij Augsburg.

Thorup tekende een contract voor 3,5 jaar. "Hij stemt volledig overeen met de weg die we hebben genomen. Hij heeft bij zijn vorige clubs bewezen dat hij spelers kan laten ontwikkelen en teams naar succes kan loodsen", klinkt het bij Augsburg.

De 53-jarige coach was vijf wedstrijden actief bij KRC Genk. Hij vertrok plots naar FC Kopenhagen in november 2020. Hier werd hij later kampioen. Bij Kopenhagen was hij werkzaam tot september 2022.