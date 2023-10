Goots zegt te weten wie Tedesco in de plaats van geschorste Onana zal opstellen

Geen Amadou Onana tegen Zweden vanavond. Hij werd in de match tegen Oostenrijk uitgesloten met twee gele kaarten.

Bondscoach Domenico Tedesco kan in de EK-kwalificatiematch tegen Zweden vanavond in het Koning Boudewijnstadion geen beroep doen op de geschorste Amadou Onana.

De Duitser zei op zijn persconferentie dat Tielemans, Vermeeren of Keita in de plaats van Onana zouden spelen, maar had de knoop zondag nog niet doorgehakt.

“Tedesco weet intussen wat hij aan Tielemans heeft”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen. “Met de kwalificatie voor het EK op zak en de afwezigheid van twee prominente geblesseerden – Kevin De Bruyne en Leandro Trossard – is dit het ideale moment om enkele combinaties uit te proberen.”

Goots ziet dan ook mogelijkheden voor de twee spelers van The Great Old. “Ik zou er niet van verschieten dat hij zowel Keita als Vermeeren durft te zetten. Hetzij vanaf de aftrap, hetzij aan de rust. De synergie tussen Keita en Vermeeren is namelijk wat het Antwerpse middenveld zo sterk maakt.”

Al denkt Goots dat Tedesco voluit voor Vermeeren zal kiezen. “Ik weet dat Tedesco oorspronkelijk Keita selecteerde vanwege zijn fysieke power, maar thuis tegen Zweden wil je de supporters vermaken. Dus mag het allemaal wat offensiever zijn. Dan ben je meer met een type Vermeeren. Hij heeft het brein en de skills om een goeie laatste pass te geven.”