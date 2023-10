Clinton Mata heeft duidelijke boodschap over het feit dat hij nooit voor Standard speelde

Clinton Mata wordt er begin volgende maand 31. Hij kan terugblikken op een mooi parcours als profvoetballer.

KAS Eupen, Charleroi, Genk en Club Brugge in ons land, om nu uiteindelijk aan de slag te zijn bij Lyon. Clinton Mata heeft al een heel mooie weg afgelegd.

Bij OLNS, een kanaal van de Franse club, blikt hij terug op zijn parcours in ons land. “Als je kijkt naar de 4 clubs waar ik voor heb gespeeld, zie je dat ik het stap voor stap, beetje bij beetje heb gedaan”, vertelt hij.

“Tegenwoordig kun je op zesjarige leeftijd beginnen met voetballen bij een grote club en al je training volgen bij dezelfde club. We hebben vaak de neiging om ons te richten op jonge mensen die in een dergelijke opleiding zitten en verwaarlozen degenen die dat niet doen, ook al hebben ze meer talent. Ik ben begonnen bij mijn lokale club.”

Maar toch speelde hij nooit voor Standard als jongetje van Verviers, een stap die normaal iedereen van hem verwacht had. “Als je in de regio woont, droomt elk kind ervan om daar te spelen. Ik verstijfde van de schrik. Elke keer als ze me belden voor de tests, werd ik afgewezen”, besluit Mata.