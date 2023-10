Club Brugge moet dit scenario alvast niet vrezen tegen KV Kortrijk

Club Brugge kende niet de beste competitiestart. Het heeft dringend drie punten nodig, te beginnen zaterdag in Kortrijk.

Club Brugge sloot voor de interlandbreak af met een 2-1-nederlaag tegen Standard. De weken ervoor verzamelden de troepen van trainer Ronny Deila alleen maar enkele gelijke spelen in de Jupiler Pro League.

Blauwzwart staat momenteel vijfde in de rangschikking, met zes punten achterstand op leider Union SG. Drie punten pakken zaterdag in de West-Vlaamse derby op bezoek bij KV Kortrijk lijkt dan ook van moeten geworden.

Eén scenario moet Club Brugge alvast niet vrezen. Huurling Lynnt Audoor zal niet scoren tegen Club Brugge, want volgens Het Laatste Nieuws is hij niet speelgerechtigd in het duel met zijn moederclub.

Club Brugge leende midden juli Audoor al uit aan de Kerels. De middenvelder liet een goede indruk bij Club Brugge, maar met de komst van enkele versterkingen leken zijn speelkansen gering. Vorig seizoen speelde hij 9 keer voor blauwzwart, waaronder ook tegen Porto.

Audoor werd richting een andere eersteklasser gestuurd, in de hoop dat hij ook een traject kan afleggen zoals Maxim De Cuyper de voorbije twee seizoenen deed bij Westerlo.