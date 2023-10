Speler van KV Mechelen zat maandag in Koning Boudewijnstadion: "Ze deden wat moeilijk"

De terroristische aanslag van maandag laat zijn sporen na. Ook Daam Foulon van KV Mechelen was in het Koning Boudewijnstadion.

Daam Foulon woonde maandagavond als toeschouwer de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Zweden bij in het Koning Boudewijnstadion.

“We waren eigenlijk een kwartier te laat en hadden de aftrap al gemist”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen. “Er was veel politie aanwezig. Logisch voor een voetbalmatch, maar ik had het gevoel dat er toch meer politie dan normaal was. Toen we de parking wilden oprijden, deden ze wat moeilijk. Ze traden vrij streng op. Dat vond ik al raar.”

Foulon had al drankjes gehaald en het Zweedse doelpunt gemist vooraleer hij goed en wel op zijn plek zat. Van een terreuraanslag hadden hij en een vriend die hem vergezelde toen nog altijd geen enkel besef.

De rust duurde precies wat lang, zo besefte Foulon. “Ik keek op mijn gsm en zag dat iemand had gereageerd op mijn Instagram Story. ‘Geniet ervan, maar voorzichtig hè.’ Hoe bedoel je, dacht ik? Maar er was weinig bereik en aanvankelijk ook weinig communicatie.”

Toen hij naar het toilet ging hoorde hij iemand zeggen dat er geschoten was. “En blijkbaar was dat dan al voor de match gebeurd. We vroegen ons af of de match dan wel had moeten doorgaan, maar toen we hoorden dat ze het echt op de Zweden hadden gemunt, begrepen we natuurlijk dat de politie supporters niet in Brussel wilde laten rondlopen. De veiligheid van iedereen was op dat moment het belangrijkst.”