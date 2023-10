Bij Union zijn ze (weer) boos, maar ook wel onterecht... Ze zullen zwaar moeten puzzelen

Union SG speelt morgen al zijn thuiswedstrijd tegen Eupen. Niets speciaals, maar intussen is duidelijk dat ze een paar internationals niet zullen kunnen gebruiken. En dat maakt hen wel bezorgd en boos op de kalendermaker.

De interlandbreak is voor veel ploegen de tijd om het een en ander op punt te zetten en sommige spelers wat rust te gunnen. Dat deden ze ook bij Union, maar ze moesten ook zeven internationals missen, waarvan vijf basisspelers, schrijft Het Nieuwsblad. Die meesten moesten dinsdag nog spelen.

Onder meer Rodriguez en Machida keerden intussen terug met een serieuze jetlag. Zowel in Colombia als in Japan is er een tijdsverschil van zeven uur ten opzichte van ons land. Lapoussin zal dan weer tien uur in het vliegtuig gezeten hebben vanuit Madagaskar. En Noah Sadiki zat eveneens tien uur op het vliegtuig vanuit Congo.

Ze hadden een extra dag rust wel kunnen gebruiken, maar de kalendermaker had weinig andere opties. Zondag spelen was geen optie, want donderdag staat alweer een Europese match gepland. En zaterdag spelen de RSCA Futures in het Lotto Park tegen de jonge gasten van Standard. En dat ligt in dezelfde politiezone waardoor Union die dag niet kan spelen omdat het niet haalbaar is voor de politiediensten.