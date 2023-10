Chadli legt uit waarom het zolang duurde vooraleer hij deze zomer bij Westerlo tekende

Westerlo huurde Nacer Chadli vorig seizoen van Basaksehir. Hij werd deze zomer definitief uit Turkije weggehaald.

Nacer Chadli vertrok na vorig seizoen terug naar zijn moederclub in de Turkse competitie, na een jaartje uitgeleend te zijn geweest aan Westerlo.

De club wist al snel dat ze Chadli aan boord wilden houden, maar pas half augustus keerde hij terug bij Westerlo. Nochtans was de liefde bijzonder groot.

“Op het einde van vorig seizoen heb ik met de club gepraat en ik was voor Westerlo een van de prioriteiten, maar als er twee clubs een akkoord moeten vinden, kan het soms iets langer duren”, klinkt het bij Chadli in Gazet van Antwerpen.

Ook de Turkse club had hem immers graag aan boord gehouden. “Bij Basaksehir waren ze blij dat ik terug was, maar ik wilde terug naar België. In Turkije had ik het niet meer naar mijn zin. Vorig seizoen had ik hier vaak gespeeld, de sfeer in de kleedkamer was uitstekend en ik voetbalde dicht bij mijn familie.”

Vooral dat laatste was van groot belang. Alleen wilde Basaksehir Chadli niet zomaar laten vertrekken naar de Jupiler Pro League. “Er moesten eerst nieuwe spelers komen voordat ik kon vertrekken”, legt Chadli uit waarom het zo lang duurde.