Na Ariel Jacobs, nu ook een andere voormalige Anderlecht coach genoemd als vervanger voor Marc Brys

Nu Marc Brys ontslagen is, moet OHL op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. Na Ariel Jacobs te hebben overwogen, kijkt OH Leuven nu naar een andere ex-coach van Anderlecht: Besnik Hasi.

Na tien wedstrijden staat OHL op de 14e plaats met negen punten en zijn ze ver weg van Play-Off 1, dat de club in het begin van het seizoen wou halen.

Tijdens de interlandbreak werd Marc Brys bedankt voor bewezen diensten. Daardoor is Leuven op zoek naar een nieuwe coach. De ploeg richtte zich in eerste instantie tot Ariel Jacobs, maar de voormalige coach van Anderlecht zal naar verwachting niet aan de slag gaan bij OHL, waar hij al actief is als sportief directeur.

Volgens Het Nieuwsblad behoort een andere voormalige Anderlecht-coach nu tot de opties: Besnik Hasi. Die is vrij sinds zijn vertrek bij Al-Ahli van in maart 2022. Hoewel er ook andere opties op tafel liggen, zal Leuven niet op tijd een nieuwe coach gevonden hebben voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden dit weekend.

De keuze van een nieuwe coach zal ook moeten worden goedgekeurd door de King Power-groep, die eigenaar is van de club. Leuven is op zoek naar een aanvallend profiel dat geen ervaring hoeft te hebben in de Jupiler Pro League.