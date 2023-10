Hans Vanaken na 16 op 33 van Club Brugge: "Toch waren ook 24 of 25 punten terecht geweest"

Club Brugge verloor voor de tweede keer op rij in de competitie en onder meer Hans Vanaken mocht het komen uitleggen. Toch ziet de kapitein geen redenen om van een crisis te spreken.

Club Brugge is niet meer het swingende Club Brugge van in augustus, toen het scoorde aan de lopende band en telkens met hoge scores won. Maar volgens kapitein Hans Vanaken zit het hem vooral in details, iets wat ze bij Club wel al een tijdje zeggen.

"Als je geen kansen creëert en wordt weggespeeld dan is het na de wedstrijd makkelijk om te zeggen dat we niet goed genoeg waren. Maar dat is gewoon niet het geval. Als we na deze elf wedstrijden 24 of 25 punten had gehad, met de wedstrijden die gespeeld hebben, dat had even goed ook gekund."

Crisis Club Brugge?

Club pakte geen 24 of 25 punten, maar wel net minder dan de helft, 16 op 33. Te weinig voor een topclub, zeker omdat het nu al vijf wedstrijden op rij niet won. Maar het woord crisis wilde Vanaken niet in de mond nemen.

"Nu moeten we even accepteren dat het met momenten niet goed genoeg is, dat we niet genoeg overtuiging hebben. We moeten doelpunten maken individueel en collectief vertrouwen op te doen. En dan weet ik wat we als ploeg enorm veel kwaliteiten hebben. En dat we elke match die we spelen kunnen winnen. Maar nu is het net even te weinig."