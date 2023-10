KRC Genk doet mooi eerbetoon aan overleden clubicoon

KRC Genk doet een mooi eerbetoon aan een overleden clubicoon. Het gaat hier om Anele Ngcongca.

Anele overleed bijna drie jaar geleden op 33-jarige leefstijd in een auto-ongeluk. KRC Genk besloot onmiddellijk om het rugnummer 16 dat Anele altijd droeg, nooit meer aan een andere speler te geven.

"23 november 2020. Zo’n dag waarop voetbal even bijzaak werd door het tragische overlijden van Anele Ngcongca. Anele arriveerde op 19-jarige leeftijd als getalenteerde Zuid-Afrikaan in Genk en verliet het Limburgse nest acht jaar later als een legende. Als onbetwist titularis en voor een deel zelfs als goedlachse kapitein maakte Anele deel uit van onze ploeg die de Belgische beker won in 2009 en 2013, én de titel veroverde in 2011", staat te lezen op de website van KRC Genk.

"In totaal verdedigde ‘Jongie’ 279 keer onze blauw-witte kleuren. Enkel Thomas Buffel wist meer Genkse caps te verzamelen. Elke keer met evenveel passie voor het voetbal, af en toe met een dansje. Al kon hij het spelletje – op filosofische wijze - ook relativeren. Dat het op die ene zwarte dag zo relatief zou worden, had hij ons nooit hoeven tonen. We zullen hem altijd blijven herinneren als een geweldige speler, prachtig persoon en een heel grote Genkie", gaat de club verder.

"Op 21 oktober zou Anele 36 jaar geworden zijn. Ter nagedachtenis wordt zijn truitje dat hij tijdens de titelwedstrijd in 2011 droeg vanaf vandaag tentoongesteld in goalmine. Wees welkom om ons clubicoon er te komen eren." De goalmine in Genk is een voetbalmuseum in het stadion van de club.