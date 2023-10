Van Marc Overmars naar Alfred Schreuder: "Onbegrijpelijk!"

Royal Antwerp FC is nog steeds dolblij met de komst van Marc Overmars. Bij Ajax is het huilen met de pet op na zijn vertrek.

De een zijn dood is de ander zijn brood zegt het spreekwoord. De piemelfoto van Marc Overmars is voor Ajax Amsterdam een lijdensweg geworden die zich ook naar het voetbal doorgetrokken heeft.

“Het vertrek van Overmars heeft die andere club geen windeieren gelegd”, klinkt het bij Maarten Wijffels in het Algemeen Dagblad. “Dat is een feit. Overmars had gewoon een enorm grote verdienste in de successen van Ajax.”

“Hij was tegelijkertijd sportief directeur, scout, klankbord én het verlengstuk van de trainer. Eigenlijk was Overmars een beleidsstructuur op zich. Zijn plotse vertrek heeft een grote leegte achtergelaten.”

Toen Overmars gedwongen vertrok, ook al was dat de enige juiste keuze en kon er daar niet aan toegegeven worden door de club, ging het van kwaad naar erger met het voetbal bij Ajax, zo stelt ook Wijffels vast.

“Een teken aan de wand. De eerste transferzomer na het vertrek van Overmars werd een fiasco. De trainer Alfred Schreuder stelde de spelerskern samen. Er was geen directeur voetbalzaken meer. En dus ook geen overleg. Geen inmenging van de Raad van Commissarissen, niets. Achteraf gezien onbegrijpelijk.”