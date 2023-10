Kamal Sowah vindt zijn vorm terug bij Standard en heeft grote ambities voor de toekomst

Kamal Sowah (23), dit seizoen uitgeleend aan Standard door Club Brugge, wil zijn carrière een boost geven.

Kamal Sowah werd twee seizoenen geleden voor 9 miljoen euro aangekocht door Brugge en kende sindsdien veel moeilijkheden.

De Ghanees hoopt onder leiding van Carl Hoefkens weer op de rails te komen. Hij heeft al 2 doelpunten gescoord in 4 wedstrijden. "Ik zag meteen dat ik nog steeds dezelfde band had met Hoefkens. Dat was alles wat ik nodig had. Ik voetbal weer en ik hou van Luik", zegt Sowah in De Zondag.

Na zijn huurperiode bij Standard hoopt Sowah in een grote competitie te spelen: de Premier League, die hij ondanks zijn drie seizoenen bij Leicester nog niet heeft ontdekt. "Doen niet alle Afrikanen, alle Ghanezen het? En ja, ik geloof nog steeds dat ik het in me heb. Anders was ik al gestopt met voetballen."