Kevin Denkey doet Cerlce-fans blozen: "Stap naar Cercle was beter dan naar Club Brugge"

Kevin Denkey is op dit moment dé attractie bij Cercle Brugge. De spits scoorde al acht keer dit seizoen en staat daardoor bovenaan de topschutterslijst.

Toch stond hij even dicht bij een transfer naar rivaal Club Brugge. "Die andere ploeg, zoals ze hier bij Cercle zeggen. (lacht) Ik sprak met het bestuur, via een videocall, er is onderhandeld over contracten. Maar helemaal op het einde is het niet doorgegaan.", vertelt Denkey bij Het Nieuwsblad.

De spits uit Togo weet ook dat een overstap naar Cercle beter was dan naar Club Brugge. "Meteen erna belde Cercle me ook, maar ik was te ontgoocheld om die zomer nog te vertrekken. Cercle bleef aandringen. In januari kwam ik naar hier. Achteraf bekeken was de stap naar Cercle beter. Hier kreeg ik de tijd om me te ontwikkelen", gaat Denkey verder.

Denkey startte in alle 10 competitieduels en speelde slechts vijf minuten niet dit seizoen. Hij deed de netten acht keer trillen maar gaf nog wel geen assists. Hij heeft hierdoor een doelpunt beet om de 112 minuten.