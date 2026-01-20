Geen Verhaeghe en geen Rigaux in Kazachstan: "Gaat geen wijn drinken met zijn vrouw"

Club Brugge neemt het al vrij vroeg in de namiddag op tegen Kairat Almaty in een levensbelangrijk duel met oog op de Europese ambities van blauw-zwart. Er staat druk op de ketel en dat beseft Ivan Leko maar al te goed. Bart Verhaeghe zal alvast niet opduiken in de kleedkamer.

Ivan Leko beseft dat er werk aan de winkel is bij Club Brugge. "We willen zo snel mogelijk winnen en ook laten zien dat we niet zo slecht zijn als de resultaten van vorige week doen vermoeden, want het was een slechte week."

Bestuur van Club Brugge aan de slag?

"We hebben kwaliteit genoeg en ook de mentaliteit is aanwezig. We kunnen tegen elke ploeg resultaten neerzetten", is Ivan Leko heel erg duidelijk op een persconferentie in Astana voor de match tegen Kairat Almaty.

"Kwaliteit moet er zijn, maar het resultaat moet er vooral zijn. We moeten klaar zijn voor verschillende scenario's in deze wedstrijd tegen Kairat Almaty." Dat zal de coach moeten doen zonder onder meer Christos Tzolis.

Ivan Leko laat zich uit over afwezigheid Rigaux en Verhaeghe

"Ik ben alleen bezig met de spelers die hier aanwezig zijn. Met dit team kunnen we wedstrijden winnen." Aan het bestuur om ondertussen versterkingen te gaan zoeken om er de komende weken ook te staan in de competitie.

Lees ook... Staat de job van Ivan Leko al op de tocht? Druk is er sowieso in Kazachstan›

Bart Verhaeghe zal in ieder geval niet - zoals in Charleroi - in de kleedkamer kunnen verschijnen, want hij en Dévy Rigaux zijn afwezig in Kazachstan. "Je moet aan hen vragen waarom ze hier niet zijn. Maar je weet dat onze sportieve directeur niet afwezig is omdat hij op reis is of wijn zit te drinken met zijn vrouw. De voorzitter is hier bij ons met zijn hoofd en zijn hart. Ook hij heeft andere bezigheden waarom hij hier niet is."