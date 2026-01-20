'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'

'Raak voor KVC Westerlo: gedroomde verdediger op komst uit Frankrijk'
Foto: © photonews

Westerlo zou de vervanger van Tuur Rommens, die naar de Glasgow Rangers is vertrokken, hebben gevonden in de persoon van Dylan Ourega. De 21-jarige Franse linksback staat op het punt om Guingamp te verlaten en zou al een akkoord hebben gevonden met de club uit Vlaanderen.

Westerlo toont zich bijzonder actief sinds de opening van de wintertransferperiode, twee weken geleden. De Kempense club heeft al twee aanwinsten geregistreerd en drie vertrekkers binnen de kern van het eerste elftal.

Nieuwe aanwinst op komst voor KVC Westerlo

Wat de aankomsten betreft, hebben de bewoners van het Kuipje hun rangen eerst versterkt met de Japanse rechtsbuiten Shunsuke Saito, voordat ze Naoufal Bohamdi-Kamoni aantrokken van RSCA Futures.

Wat de vertrekkers betreft heeft Westerlo afscheid genomen van Antonito Cordero, die voortijdig terugkeerde naar Newcastle vanwaar hij uitgeleend was, evenals van Adedire Mebude. Maar de meest opvallende beweging blijft die van Tuur Rommens, die werd overgebracht naar de Glasgow Rangers voor een bedrag van ongeveer 3,5 miljoen euro.

Westerlo heeft de vervanger van Tuur Rommens gevonden

Om dit vertrek op te vangen, zou de Kempense club op het punt staan de komst van zijn vervanger te finaliseren. Volgens transfergoeroe Sacha Tavolieri zou er een akkoord zijn bereikt met En Avant Guingamp voor de transfer van Dylan Ourega.


Dit seizoen is die basisspeler in de Ligue 2. De Franse linksback van 21 jaar, opgeleid bij FC Metz, beschikt over een offensief profiel dat bij Westerlo bijzonder wordt gewaardeerd. De club had eerder Maxim De Cuyper al op deze positie, voordat de doorbraak van Tuur Rommens mogelijk werd. Een contract tot 2030 zou op hem wachten. Momenteel wordt zijn waarde geschat op ongeveer 500.000 euro volgens de referentiesite Transfermarkt.

